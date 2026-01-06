Rinnovo Basic: accordo trovato tra la Lazio e il suo agente, contratto fino al 2030

La Lazio si muove per i rinnovi. Oltre che sulle cessioni, la società biancoceleste è al lavoro anche per blindare alcuni giocatori in scadenza. Tra questi c’è sicuramente Toma Basic, che ha un contratto fino al prossimo giugno. L’incontro avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza biancoceleste e i rappresentanti di Toma Basic è stato un summit positivo, nel quale sono stati definiti gli ultimi dettagli di un rinnovo che testimonia la crescita del centrocampista all’interno del progetto tecnico.

Basic - Fraioli

L'incontro tra la società ed il suo agente decisivo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è svolto un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e i vertici della Lazio, dal quale è emersa un’intesa totale su durata e condizioni del nuovo accordo. La conferma di Toma Basic rappresenta una scelta di continuità. Il centrocampista croato si è trasformato da elemento marginale a pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste, dimostrando affidabilità sia in fase di interdizione sia negli inserimenti offensivi.

Un incontro molto positivo, quello appena concluso tra la Lazio e l’entourage di Toma Basic. Il centrocampista croato è a un passo dalla firma sul nuovo contratto che lo legherà al club capitolino fino a giugno 2030. Prolungare il contratto di Toma Basic fino al 2030 significa dare un segnale forte: la Lazio vuole costruire un gruppo solido, riducendo i rischi di perdere giocatori chiave a parametro zero e valorizzando chi ha dimostrato attaccamento e crescita costante.