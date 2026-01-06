Lazio, trovato l'accordo per l'attaccante classe 2003: ecco chi è

Il calciomercato della Lazio sta prendendo forma, dopo la cessione di Castellanos al West Ham per quasi 30 milioni di euro, i biancocelesti si stanno muovendo per sostituire la punta argentina. La notizia arriva all'improvviso con un profilo inaspettato e mai nominato prima. A svelare quanto sta accadendo in queste ore è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. La Lazio ha il suo nuovo attaccante ed è Petar Ratkov, acquistato dal Salisburgo per circa 13 milioni di euro. In serata dovrebbe concludersi la trattativa con uno scambio di documenti.

Petar Ratkov

I dettagli riportati da Alfredo Pedullà

Le caratteristiche tecniche

Parliamo di un classe 2003 nato a Belgrado e con origini bulgare e croate. La Lazio sta dimostrando di continuare a puntare sulla linea verde con l'acquisto di questo giovane talento che sta facendo parlare un gran bene di sè. Giocatore fisico, ben 193 centimetri di altezza, che ha come specialità il gioco aereo senza però tralasciare una buona tecnica. Con la maglia del Salisburgo ha già collezionato 46 presenze segnando 8 gol.