Calciomercato Lazio, Gigot in uscita: può tornare in Ligue 1

La Lazio cerca sistemazioni anche per gli ultimi esuberi rimasti a Formello oltre ad acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tra di loro c’è Samuel Gigot, che dopo un anno da comprimario con Baroni è stato subito bocciato da Sarri aldilà dei problemi fisici che lo hanno frenato all’inizio della preparazione estiva.Il calvario del difensore centrale francese ex Marsiglia sta per terminare, dopo l’operazione alla caviglia, che gli comportava problemi di postura e fastidi anche alla schiena. Ora per lui si cercherà una sistemazione.

Gigot - Fraioli

L'interesse di un club di Ligue 1

Il calciatore francese ha ricevuto l'interesse da parte del Nantes in Ligue 1, club pronto a rilanciare il giocatore fermo ormai da un bel po’. La Lazio vuole recuperare l’investimento di circa 4,3 milioni di euro effettuato ad agosto 2024. Nell’accordo con il Nantes dovrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto, le cui cifre restano però ancora da definire. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra che possa soddisfare sia il club francese sia la dirigenza biancoceleste, intenzionata a non svalutare il cartellino del giocatore.Il trasferimento in Ligue 1 rappresenterebbe per Gigot una nuova occasione di rilancio, in un campionato che conosce bene e in un contesto dove potrebbe ritrovare spazio e fiducia.

L’operazione ha una logica ben precisa dal punto di vista economico. La Lazio punta a liberarsi, almeno fino al termine della stagione, dell’ingaggio del difensore, pari a circa 2,5 milioni di euro netti all’anno. Un’uscita che consentirebbe al club di Claudio Lotito di ottenere maggiore flessibilità finanziaria e di valutare eventuali movimenti in entrata nel corso del mercato di gennaio.