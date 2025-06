Bruno Giordano: "Nel calcio nessuno ti dice la verità al 100%"

Questo pomeriggio durante il podcast Aperilazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex biancoceleste Bruno Giordano, il quale ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo la Lazio di oggi.

L'intervista

Prima dell'intervento dell'ex attaccante, era arrivata una domanda presso i social della radio: “perché al primo anno dobbiamo sempre aspettare? Non mi sembra che gli altri abbiano aspettato a giudicare McTominay”.

La risposta di Bruno Giordano:

Dipende chi vai a prendere. Se acquisti un giocatore da una squadra importante, ti aspetti che faccia anche qualcosa in più. Se, invece, vai a prendere dei ragazzi semisconosciuti, non puoi permetterti di spendere 30 milioni. Devi stare lì, sperando che lo scouting non abbia sbagliato nulla. E' chiaro che giocatori come McTominay, se sbagliano in campionato, li rimetti nel mercato e hai indietro i soldi.

Questo è un percorso che si deve iniziare a fare, ma all'obiettivo si arriva dopo anni:

Il problema è che ogni anno si ridice che “ripartiamo con…”. Si può dibattere sul fatto che anni fa ci era stato detto che ci voleva tempo, che in 3 anni sarebbero arrivati i principali obiettivi…

Oggi non abbiamo la percezione che la Lazio farà player trading. Il problema è che se non cominci, a determinati livelli non arrivi:

Ci vuole la volontà, i soldi… quest'ultimi vi erano anche prima del Napoli, però la pressione data dalla piazza ti porta a fare quel passo in avanti. Prima, le gestioni di Lazio e Napoli erano simili ma con proporzioni differenti: la squadra partenopea acquistava sempre calciatori a 20-25 milioni di euro, a differenza dei nostri da 8, massimo 10 milioni. Il problema è che andando, poi, a rivenderli loro lo facevano a 90 milioni… il ostro massimo è stato Correa all'Inter, per 30 milioni. Oltre alle proporzioni, ora la differenza è anche in Europa. Con i soldi degli acquisti, il Napoli si è data un taglio internazionale. In questi ultimi anni lo ha fatto maggiormente.