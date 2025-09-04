Primo guaio per Gattuso: un giocatore lascia il ritiro della Nazionale

Italia senza Scamacca: tegola per Gattuso

Che tegola per Gattuso! Scamacca lascia il raduno della Nazionale a causa di un problema al ginocchio. Dopo giorni di terapie a Coverciano, l’attaccante dell’Atalanta non è riuscito a recuperare nemmeno per la gara di lunedì a Decrecen contro Israele ed è stato autorizzato a lasciare il ritiro.

Nessun sostituto convocato al posto dell’attaccante

Per ora non è prevista la chiamata di un altro centravanti, come ad esempio Lucca, per sostituire Scamacca. Il gruppo azzurro resta quindi composto da 27 giocatori. Dopo la rifinitura del mattino al centro tecnico di Coverciano, la Nazionale volerà nel pomeriggio a Bergamo, dove in serata Gattuso terrà la consueta conferenza stampa pre-partita.

Aggiornamenti dal sito FIGC

"Ultimo allenamento a Coverciano questa mattina per la Nazionale prima della partenza fissata nel pomeriggio per Bergamo, dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) gli Azzurri affronteranno l’Estonia nel terzo incontro del girone di qualificazione al Mondiale.

Questa mattina ha intanto lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele."