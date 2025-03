Delio Rossi: "Priorità del mercato? Individuerei l'alternativa del Taty, sulla metà campo..."

L'ex tecnico biancoceleste, Delio Rossi, è intervenuto a Radiosei nella trasmissione “Non mollare mai”. L'ex mister della Lazio ha esposto le sue impressioni sulla Lazio di Marco Baroni e i possibili miglioramenti che la società potrebbe attuare nel mercato estivo.

Delio Rossi a Radiosei

La Lazio ha dato il meglio di sé con il 4-4-2 e soprattutto giocandolo con intensità, prendendo gli avversari alti; per fare questo serve una buona condizione fisica. E’ facile mandare in condizione una squadra ma prima la prendi e prima la esaurisci. Non so se in questo momento la brillantezza manca per via della forma atletica o per motivazioni psicologiche: ci sono ragazzi che arrivano da piazze prestigiose, in cui serviva una fame diversa. Io non so la situazione ma l’unica componente che può migliorare tutto è composta da allenatore, staff tecnico e società. E siccome riteniamo all’altezza il tecnico l’unica cosa da fare è non metterlo in discussione.

I terzini la priorità del mercato? Per me il problema non è sugli esterni, io per fare una grande squadra devo partire dall’asse centrale: portiere, difensore centrale, mediano e centravanti. I terzini sono gli ultimi dei problemi. Partendo da questo blocco, individuerei l’alternativa di Castellanos o Dia più un centrale di livello per copiare Gila e poi interverrei sulla metà campo perché Guendouzi e Rovella non possono giocare sempre; Belahyane non lo conosciamo bene, ma se non gioca con continuità significa che adesso non può farlo.

Continua l'ex mister biancoceleste