Canigiani: “Biglietti? Ecco tutte le info per il Torino, Derby e Bodo in Europa League”

La sosta per le Nazionali sta terminando, la Lazio nelle prossime gare si giocherà gran parte della sua stagione: in Serie A ci sono gare cruciali per la corsa ad un posto in Champions, in Europa League invece i biancocelesti dovranno affrontare il Bodo Glimt ai quarti di finale. Ai microfoni di Radio Laziale, il responsabile del marketing Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione sulla vendita dei biglietti per le prossime sfide all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni

Le info sui biglietti di Lazio-Torino

Il mese di Aprile sarà molto intenso: non ci scordiamo che lunedì si scende in campo con il Torino; per quella gara abbiamo fatto una politica importante di ribasso, oltre che l'agevolazione per i gruppi di amici, in modo di unire persone che vogliono andare insieme allo stadio con un'offerta molto conveniente. La possibilità è quella di comprare 4 biglietti a partire da €80, quindi vuol dire €20 a persona.

Lazio-Roma, le info sulla vendita dei biglietti

La cosa importante è la conferma dei posti degli abbonati aquilotti e poi se vorranno gli abbonati del settore sud potranno acquistare un biglietto negli altri settori, perché come sapete il settore sud sarà dedicato ai tifosi della Roma e chiaramente il prezzo di questo biglietto non sarà intero, ma sarà l'equivalente del costo dell'abbonamento di quel settore.

Lazio-Bodo Glimt, la vendita dei biglietti