Lazio, solo un successo in 9 mesi all’Olimpico: tocca al Taty invertire il trend a suon di goal

La Lazio stasera tornerà all’Olimpico dopo la brutta debacle di Como. I tifosi aspettano da mesi di poter sostenere la propria squadra in casa e anche Sarri, mostrando la pelle all’idea di tornare in mezzo al popolo biancoceleste. Sicuramente la prestazione della Lazio dovrà essere diversa rispetto a quella vista durante la prima giornata di campionato, servirà una squadra più solida, compatta e motivata.

Il ritorno in un Olimpico “stregato”

Possiamo dire che quello della Lazio sarà un ritorno in un Olimpico “stregato”, colpito da una sorta di sortilegio in quanto, non è mai accaduto che, in nove mesi (279 giorni) la Lazio abbia vinto solo una volta in casa. I biancocelesti dovranno impegnarsi per spezzare questa infelice tradizione e il primo a volersi farsi carico di questa responsabilità è proprio l’attaccante Castellanos, intenzionato a “disinfestare“ il suo stadio dalla sfortuna a suon di goal. In estate, il Taty non ha potuto esultare è rimasto a secco di goal durante le amichevoli e non è la prima volta per l’argentino, prima il goal ingiustamente cancellato a Frosinone con l’Avellino per una spinta veniale, poi il fuorigioco millimetrico. E beffardo di Como.

Taty in vantaggio su Dia

Nonostante questo - come riporta il quotidiano Il Messaggero - solitamente, per l’attaccante numero 11, gli esordi casalinghi sono sempre positivi. Ad agosto 2022 Castellanos, allora al Girona, colpì il Getafe il giorno della presentazione ai tifosi del Girona, con Sarri fece con le assi assist alla prima e la titolare con l’Atalanta. Lo scorso anno mise a fuoco con cinque reti le prime quattro sfide interne con Venezia, Milan, Hellas e Nizza. Ben cinque delle 10 reti in campionato arrivarono entro ottobre: cominciare bene fu fondamentale per lui. Non è un caso che l’argentino, nell’ambito delle probabili formazioni per stasera, sia in vantaggio rispetto al compagno Dia che sarà comunque del match: nell’ultima stagione il Verona fu l’unico rivale trafitto sia all’andata che al ritorno, in assoluto è il solo colpito in tre gare diverse in Italia. Per questo, ci vuole la forza e la motivazione, la garra e il carattere di castellano per provare a colpire questa squadra.