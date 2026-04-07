Rebus tra i pali: Motta, Provedel o Mandas. Chi sarà il futuro della Lazio? I numeri

Il futuro della porta biancoceleste si tinge di mistero: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le certezze del passato stanno lasciando spazio a nuovi scenari. Se Edoardo Motta sembrava destinato a essere solo una comparsa temporanea, la sua crescita costante lo sta trasformando in un pilastro credibile anche in ottica futura. La posizione di Ivan Provedel, pur restando il titolare designato, è appesantita da un contratto in scadenza nel 2027 su cui non si registrano passi avanti da mesi. A completare il quadro c'è il probabile ritorno di Mandas: l'avventura al Bournemouth non è mai decollata e, con il riscatto legato a obiettivi Champions ormai irraggiungibili, il portiere greco vede la via del rientro a Formello sempre più spianata.

Numeri da record per il baby Motta

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Il rendimento di Edoardo Motta ha sorpreso tutti, trasformando il giovane portiere in un vero amuleto per la Lazio. Nelle sue prime quattro presenze in Serie A, il classe 2005 ha già messo a referto due clean sheet pesanti contro Milan e Bologna, mostrando una freddezza da veterano. Il suo "biglietto da visita" resta il rigore parato a Orsolini al Dall’Ara, ma la sua incisività si è vista anche nell'ultimo match contro il Parma, dove un suo intervento decisivo su Valeri ha salvato il risultato prima dell'intervallo. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: con lui a difesa dei pali la Lazio non ha mai perso, collezionando tre vittorie e un pareggio.

Provedel, certezza tra i pali: i numeri del leader

Nonostante l'infortunio, i numeri stagionali di Ivan Provedel confermano quanto il portiere friulano sia il baricentro della difesa biancoceleste. In 27 presenze, tutte da titolare per un totale di 2430 minuti, l'estremo difensore ha mantenuto la porta inviolata per ben 12 volte, subendo appena 27 reti (una media perfetta di un gol a partita). Con 90 parate effettuate e un rigore neutralizzato, nonostante i 3 subiti, Provedel si attesta come uno dei portieri più costanti del campionato, garantendo quella sicurezza necessaria per ambire alle zone alte della classifica.

Mandas: un'annata nell'ombra tra Formello e Bournemouth

Nella passata stagione, Christos Mandas ha confermato tutto il suo valore quando è stato chiamato in causa. In 9 presenze, tutte vissute dal primo minuto, il portiere greco ha collezionato ben 4 clean sheet, subendo appena 7 reti complessive. Con 810 minuti giocati e 20 parate a referto, Mandas aveva dimostrato una solidità impressionante e una media gol subiti bassissima, tuttavia, la stagione attuale di Christos Mandas si sta rivelando un vero e proprio calvario sportivo. Il portiere greco, infatti, non è mai sceso in campo in gare ufficiali: né con la maglia della Lazio né tantomeno con quella del Bournemouth, dove si trova attualmente in prestito.