Lazio: “Non esiste alcun motivo di preoccupazione”

A seguito di numerose indiscrezioni in circolo da questa mattina riguardanti soprattutto possibili difficoltà economico-finanziarie della Lazio, la società biancoceleste ha deciso di intervenire e rispondere, in modo tale da spiegare come stanno le cose.

La risposta è arrivata poco fa, tramite un comunicato ufficiale postato sul sito e sui profili social della Lazio.

La situazione di cui si parla

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio sembrerebbe star passando un periodo difficile sotto il profilo economico-finanziario: il club biancoceleste ha, infatti, il blocco totale degli acquisti fino a settembre, in base a quanto previsto dell’articolo 90 comma 4 bis. Questo perché la società è risultata a rischio su tutti i parametri della FIGC (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo di lavoro allargato).

Il comunicato ufficiale