Due giovani della Lazio sono pronti per l'Avellino: i nomi

L'Avellino, squadra militante in Serie C, è sempre più sicura di voler puntare sui giovani e lo dimostra tramite il proprio mercato. Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, dalla Lazio sarebbero in arrivo due giocatori: Alessandro Milani e Valerio Crespi.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Alessandro Milani

Sempre in base a quanto riportato da Tuttomercatoweb, Milani andrà all'Avellino in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto per la società biancoceleste.

Classe 2005, Milani è un terzino sinistro, di origini italo-venezuelane. Il giocatore biancoceleste ha iniziato la sua carriera giovanile nella Polisportiva Carso, per poi entrare a far parte del settore giovanile della Lazio nel 2018.

Con la prima squadra è stato convocato diverse volte: contro il Napoli (Coppa Italia) e in Europa League contro il Ludogorets Razgrad e il Viktoria Plzeň, ma non ha giocato in nessuna occasione.

In Nazionale, Milani ha giocato con l'U17, 18 e 19 dell'Italia, finendo per rappresentare il Venezuela a livello U20.

Valerio Crespi

A differenza di Milani, Crespi andrà a giocare per l'Avellino a titolo definitivo, con un contratto di tre anni.

Crespi è un attaccante italiano, classe 2004, acquistato dal Salvio nell'estate del 2019. Come riporta Laziowiki, ha passato la sua carriera giovanile con la Lazio, arrivando a giocare per la Primavera biancoceleste, dal 2021 al 2023.

Dopo aver giocato per il Cosenza e il Sudtirol, tra il 2023 e il 2024, nel gennaio del 2025 Crespi è rientrato alla Lazio, per poi tornare in prestito, ma questa volta al Feralpisalò.

A livello internazionale, l'attaccante italiano ha partecipato a diversi eventi sportivi con l'U17 e l'U18 della nostra Nazionale.