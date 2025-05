Milan-Bologna, la finale di coppa Italia che scrive il futuro europeo delle altre

Stasera va in scena la finale di coppa Italia Milan-Bologna. La vincente andrà in diritto in Europa League senza preoccuparsi minimamente del piazzamento in campionato ( dove è bagarre totale ) . Non solo rossoneri e rossoblu gli interessati, perchè il risultato di questa sera potrebbe spostare tanti equilibri anche per le altre squadre che ambiscono ad un posto in Europa. Di seguito tutti gli scenari possibili.

Se il Milan vince la coppa Italia cosa accade?

Innanzitutto, alzando la coppa Italia, i rossoneri di Sergio Conceicao guadagnerebbero un posto per la prossima Europa League. La corsa invece alla Champions League non cambierebbe volto in base al risultato della Coppa Italia, dato che la squadra vincitrice si qualificherebbe all'Europa League. Se dovesse trionfare il Milan ( finendo fuori dalle prime seste posizioni ) i primi quattro posti sarebbero quindi invariati ( Napoli, Inter e Atalanta sicure in questo momento ). Cambierebbe invece il volto delle qualificate all'Europa League: i rossoneri ruberebbero il posto alla sesta qualificata che scenderebbe invece in Conference League.

Se il Bologna dovesse trionfare?

Non cambia molto in caso di vittoria dei rossoblu in coppa Italia: finendo fuori dalle prime sei posizioni in classifica guadagnerebbe un posto in Europa League a discapito della sesta classificata che scalerebbe in Conference League. Sarebbe lo stesso criterio applicato al Milan, dato che al momento nessuno dei due club è qualificato alle competizioni europee tramite la Serie A.