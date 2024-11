Assemblea Figc, Lotito: "La politica è una cosa, la politica sportiva un’altra…"

Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'arrivo all’Hilton di Fiumicino per l’Assemblea straordinaria della modifica dello statuto della Figc. Oggi è il giorno della verità, pochi minuti fa è iniziato l'incontro straordinario per la modifica dello statuto della Figc, presenti diverse figure di spicco del calcio italiano, come Gabriele Gravina, presidente della Figc, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale della Lega, Umberto Calcagno, presidente dell'associazione calciatori, Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta e Gianluca Ferrero, presidente della Juventus. L'incontro straordinario riguarda un cambio nelle riforme del sistema calcio, che si adattino alle indicazioni dell'emendamento Mulè, il quale prevede una maggiore rappresentanza in ambito federale per le Leghe che sostengono maggiormente il sistema dal punto di vista economico.

Le parole del patron

Cosa mi aspetto dall’Assemblea di oggi? Non mi aspetto nulla, io non sono il Presidente della Lega, il Presidente della Lega A ci rappresenta e assumerà le posizioni di tutte le squadre di Serie A, ma la politica è una cosa, la politica sportiva è un’altra, c’è un piccolo problema. Non confondete i piani, sono due piani diversi, poi nel momento in cui la politica sportiva non è in grado di assolvere il compito assegnato, poi si vedrà”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito entrando all’Hotel Hilton di Fiumicino per l’Assemblea della Figc sullo statuto.

IPA

Le dichiarazioni di Claudio Lotito a Sportface