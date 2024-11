Lazio-Cagliari | Dove vedere il match in tv e in streaming: tutte le info

La Lazio ospiterà per l'undicesima giornata di campionato il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20:45 per una sfida non facile per i biancocelesti, dopo quattro vittorie consecutive tra Serie A e Europa League i ragazzi di Baroni dovranno confermare l'ottimo percorso in campionato. Reduci dallo scorso trionfo contro il Como per 5-1, la Lazio sta dimostrando il grande lavoro da parte del tecnico biancoceleste e dei giocatori, lo stesso Pedro al termine del match contro i lariani ha definito lo spogliatoio come un ambiente armonico, in cui la compattezza e l'equilibrio sono la chiave per il successo.

