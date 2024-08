Lazio-Venezia, programmata la conferenza di Baroni: ecco quando ci sarà

Attraverso un post condiviso sui propri canali social la Lazio ha reso nota la data e l'orario della conferenza stampa di Marco Baroni in occasione della sfida di campionato contro il Venezia.

Data e orario della conferenza

Il nuovo tecnico della Lazio, parlerà alla vigilia della gara contor i lagunari, valida per l'esordio in campionato. La conferenza è fissata per le ore 15:00 di domani.

Di seguito il post della Lazio: