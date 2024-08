Lazio, nuovo infortunio per Gila: il comunicato del club sulle sue condizioni

Mario Gila non può essere considerato più una sorpresa, questo dovrà essere l’anno della conferma. La stagione però non è iniziata nel migliore dei modi per il difensore spagnolo: era ritornato in campo da qualche settimana dopo l’infortunio all’alluce ma sembra esser destinato a restare ai box ancora per un po’. Dagli accertamenti svolti in data odierna alla Clinica Villa Mafalda, si è evidenziata una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. La Lazio ha reso note le sue condizioni tramite un comunicato, ecco tutte le informazioni a riguardo.

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Mario Gila

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso degli allenamenti. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.

