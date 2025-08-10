Lazio-Atromitos: info TV e streaming per l’ultima amichevole

Sta per concludersi la seconda fase del precampionato per la Lazio, che dopo la mini tournée in Turchia e la trasferta inglese contro il Burnley si prepara ad affrontare la sfida finale prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Lazio, focus sull’ultima amichevole del precampionato

Sabato 16 agosto, alle ore 20:00, allo Stadio Centro d’Italia – Manlio Scopigno di Rieti, i biancocelesti scenderanno in campo contro gli Atromitos, squadra greca di Atene.

Dove vedere Lazio-Atromitos in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, piattaforma che offre la diretta streaming tramite app e sito ufficiale. Gli appassionati potranno seguire l’incontro su Smart TV, pc, smartphone, tablet o console di gioco, garantendo la massima flessibilità. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche su Lazio Style Channel, canale dedicato ai tifosi biancocelesti. Questa amichevole rappresenta un importante test per la squadra di Sarri, che punta a chiudere il precampionato con una vittoria e arrivare al meglio alla stagione ufficiale