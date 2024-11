Lazio-Ludogorets, scelto l'arbitro del match: ecco di chi si tratta

La Lazio deve mettere in archivio la vittoria per 3-0 con il Bologna perché tra due giorni tornerà l'Europa League: sarà il Ludogorets a sfidare i biancocelesti per quella che sarà la quinta giornata. I ragazzi di Marco Baroni vorranno difendere il primo posto in classifica davanti al proprio pubblico. In questi minuti è stato scelto l'arbitro che dirigerà il match; ecco di chi si tratta.

Lazio-Ludogorets, scelto l'arbitro del match

Sarà il croato Duje Strukan a dirigere il match tra Lazio e Ludogorets, gara in programma per giovedì alle ore 18:45.

Il quadro completo

Arbitro: Duje Strukan (CRO);

Assistenti: Zobenica (CRO) - Jaksic (CRO);

IV Uomo: Zebec (CRO);

VAR: Dingert (GER);

AVAR: San (SVI).