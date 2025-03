Spagna, Gila convocato in Nazionale: il comunicato

Un rientro e una partenza a Formello

Le nazionali continuano a chiamare i giocatori della Lazio. Mentre Nuno Tavares rientra a Formello a causa di condizioni fisiche non ottimali, un altro biancoceleste è pronto a partire in tutta fretta. Si tratta di Mario Gila, che ha ricevuto una convocazione last-minute dalla Spagna. Il centrale laziale è stato chiamato a sostituire Pau Cubarsì, fermato da un piccolo problema fisico, come annunciato dalla stessa federazione spagnola.

Una sfida decisiva con la Roja

Gila raggiungerà direttamente Valencia per unirsi alla Nazionale in vista del ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League. Un’occasione importante per il difensore, che avrà la possibilità di mettersi in mostra in una gara decisiva contro l’Olanda. La Spagna, campione in carica del torneo, punta a confermarsi tra le semifinaliste, e Gila potrebbe dare il suo contributo in un momento cruciale del cammino della Roja.