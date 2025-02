Euroderby scampato, ma rischio sovrapposizione: ecco perché

Niente derby europeo agli ottavi di finale di Europa League per Lazio e Roma. Un sollievo per entrambe le tifoserie. La squadra di Baroni affronterà il Viktoria Plzen, squadra ceca della città di Plzen, e la Roma l'Athletic Bilbao. Ma per le due squadre romane essendo le state poste nella parte opposta del tabellone c'è la possibilità, come riporta la Gazzetta dello Sport di poter guadagnare punti utili per il posizionamento dell'Italia nel ranking Uefa.

Rischio sovrapposizione

Nel caso in cui entrambe le squadre dovessero raggiungere i quarti di finali, essendo sempre in due parti opposte del tabellone, ci sarebbe un problema organizzativo: sia Lazio che Roma avrebbero diritto di disputare la gara di ritorno in casa, all'Olimpico di Roma. Motivo per cui ci sarebbe un rischio di sovrapposizione.

Le possibilità

In caso di questa eventualità, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Uefa potrebbe valutare un sorteggio per chi tra biancocelesti e giallorossi avrebbe la possibilità di giocare il ritorno dei quarti di finale in casa. Altrimenti si potrebbe pensare ad uno slittamento di una settimana tra le due partite, mentre si esclude la possibilità di far giocare entrambe a pochi giorni di distanza.