Onorato: "Stadi? Il problema in Italia è la burocrazia e l'impiantistica. Sul Flaminio..."

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport in merito alle questioni che riguardano la Capitale, dalla maratona di Roma, ai grandi eventi e progetti, fino al tema degli impianti sportivi.

La situazione degli Stadi di Lazio e Roma? Il grande problema in Italia è la burocrazia e l'impiantistica. Le stesse scuole italiane hanno delle problematiche, figuriamoci gli stadi. Sulla Roma siamo stati molti veloci insieme al sindaco Gualtieri e al collega Veloccia, per concedere tutte le autorizzazioni necessarie.

Per ciò che concerne la Lazio: Lotito ha presentato un progetto per lo Stadio Flaminio, a breve inizierà la conferenza dei servizi. Anche quello della Roma nuoto è presente, per cui abbiamo dimostrato una grande trasparenza. Nel breve tempo terminerà il loro iter e decideremo se dare o meno l'interesse pubblico.