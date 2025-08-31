Lazio-Verona, i convocati da Maurizio Sarri: ancora diversi indisponibili

Oggi i biancocelesti scenderanno in campo all'Olimpico per sfidare il Verona: ecco i convocati.

Simona Nicoli /
Oggi, 31 agosto 2025, alle ore 20:45 scenderanno in campo Lazio e Verona per la sfida valida la seconda giornata di Serie A. 

Come di consueto, la Lazio ha pubblicato sui propri canali social la lista dei convocati per questo match casalingo: ecco i nomi.

I convocati

  • Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
  • Difensori: Pellegrini, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
  • Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
  • Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia, Cancellieri.

Gli indisponibili

Come la scorsa partita, anche oggi Sarri dovrà fare almeno di alcuni giocatori: Isaksen, Vecino, Patric, Romagnoli e Gigot sono ancora indisponibili.

Il post su Twitter

