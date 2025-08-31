Lazio-Verona, i convocati da Maurizio Sarri: ancora diversi indisponibili
Oggi i biancocelesti scenderanno in campo all'Olimpico per sfidare il Verona: ecco i convocati.
Oggi, 31 agosto 2025, alle ore 20:45 scenderanno in campo Lazio e Verona per la sfida valida la seconda giornata di Serie A.
Come di consueto, la Lazio ha pubblicato sui propri canali social la lista dei convocati per questo match casalingo: ecco i nomi.
I convocati
- Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
- Difensori: Pellegrini, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
- Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
- Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia, Cancellieri.
Gli indisponibili
Come la scorsa partita, anche oggi Sarri dovrà fare almeno di alcuni giocatori: Isaksen, Vecino, Patric, Romagnoli e Gigot sono ancora indisponibili.