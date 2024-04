Juventus-Lazio, tifosi biancocelesti in protesta nel settore ospiti: il motivo

La Lazio si trova ad affrontare un incontro molto importante allo Stadio Allianz. A Torino, i tifosi della squadra ospite hanno acquistato più di 1.500 biglietti, ma hanno scelto di rimanere in silenzio dal fischio d'inizio, evitando di eseguire i loro tradizionali cori di incoraggiamento.

Tifosi Lazio

Il motivo della protesta

Questa decisione di protesta è stata presa in risposta alla restrizione imposta ai tifosi giunti da Roma, ai quali non è stato permesso di portare striscioni o bandiere all'interno dello stadio, inclusi quelli dedicati alla memoria di Gabriele Sandri, per il quale sono stati comunque fatti dei di cori iniziali. Di fronte a questa situazione, il gruppo degli Ultras Lazio ha scelto per non entrare nello stadio, lasciando vuote le prime file di sedili.