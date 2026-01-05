Maltempo a Roma, ordinanza del sindaco Gualtieri per il 6 gennaio

A causa delle forti piogge previste sulla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha emanato un’ordinanza valida per la giornata di lunedì 6 gennaio e fino alla cessazione dell’allerta meteo. Il provvedimento mira a rafforzare le misure di sicurezza su tutto il territorio cittadino, alla luce delle condizioni meteorologiche avverse.

L’ordinanza prevede una serie di divieti specifici, a partire dallo stop a tutte le attività ludico-ricreative e sportive non agonistiche svolte all’aperto e in aree esposte ai fenomeni atmosferici. È inoltre vietato l’accesso, il transito e la circolazione all’interno di parchi, giardini, ville storiche e aree verdi. Sospese anche tutte le attività già autorizzate nelle zone sottostanti alberature o carichi sospesi, considerate a rischio per possibili cadute. Disposta infine la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta eccezione per le attività legate a servizi funebri improcrastinabili e alla polizia mortuaria.

Accanto ai divieti, il Comune ha diffuso anche una serie di raccomandazioni rivolte alla cittadinanza. Si invita a evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi, canali e tutte le aree soggette ad allagamenti. In casa è consigliato non sostare in seminterrati e limitare la permanenza sui balconi, mentre all’aperto è preferibile cercare luoghi elevati e riparati, evitando di fermarsi sotto alberi o in strade alberate. Particolare attenzione è richiesta anche nelle zone costiere e sui litorali, dove è sconsigliata la sosta su pontili e moli.

Infine, il Comune raccomanda prudenza alla guida di auto e moto, per il rischio di sbandamenti causati dal vento e dalla pioggia, e invita i cittadini a rimanere costantemente informati sull’evoluzione della situazione, seguendo esclusivamente le indicazioni ufficiali delle autorità competenti.