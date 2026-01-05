Guendouzi-Lazio, ore delicate: servono oltre 30 milioni
Il Fenerbahce ha già l’accordo con il giocatore, ma resta distanza sul cartellino
La situazione legata al futuro di Matteo Guendouzi entra in una fase particolarmente delicata. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio ha fissato una valutazione molto chiara per il centrocampista francese: per lasciarlo partire servirà superare quota 30 milioni di euro, bonus compresi.
Sul fronte opposto c’è il Fenerbahce, che avrebbe già raggiunto un’intesa economica con il giocatore. L’accordo prevederebbe un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione, cifra nettamente più alta rispetto a quanto percepito attualmente in biancoceleste. Resta però da colmare la distanza tra i due club, con la Lazio che non intende fare sconti su uno dei suoi elementi più rappresentativi.
Il tutto avviene in un momento estremamente sensibile, a meno di due giorni da un’altra partita, contro la Fiorentina. Una tempistica che rende la trattativa ancora più complessa e carica di tensione, con il rischio concreto che il tema mercato possa incidere anche sul clima intorno alla squadra. La situazione resta aperta, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire se si potrà arrivare a una svolta o a una frenata definitiva.