Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede

Nella giornata di oggi è scomparso all'età di 94 anni lo storico direttore del Tg4

Ginevra Sforza
ipa
ipa

Si è spento a 94 anni Emilio Fede, tra i volti più noti e discussi del giornalismo televisivo italiano. La notizia della sua morte è stata data dalla figlia Sveva, che ha confermato il decesso ai microfoni dell’Adnkronos con poche parole cariche di emozione: “Papà ci ha lasciato.”

Fede era ricoverato da tempo presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Negli ultimi giorni, le sue condizioni si erano aggravate. Accanto a lui fino all’ultimo le figlie e alcuni amici stretti.

Quando si terranno i funerali

Le esequie si svolgeranno giovedì 4 settembre nella Chiesa di Dio Padre a Milano 2, in un orario che sarà definito a breve. 

Una carriera lunga oltre cinquant’anni

Emilio Fede è stato uno dei volti simbolo del giornalismo televisivo italiano, con una carriera iniziata prima sulla carta stampata, poi in Rai e proseguita in Mediaset- ai tempi Fininvest - dove per oltre vent’anni ha diretto il Tg4, firmando uno stile personale e spesso divisivo. Le sue conduzioni, spesso sopra le righe, lo hanno reso un personaggio mediatico controverso per alcuni, ma amato da molti.

