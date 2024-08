Il Messaggero | L'assalto a Diao: servono 15 milioni Lotito fissa il budget per Laurienté

La Lazio punta su uno dei fiori della generazione d’oro spagnola capitanata da Lamine Yamal. Il grande ritorno della Roja in cima al calcio europeo non è passato inosservato a Formello, dove Fabiani ha messo nel mirino un giovane prospetto delle Furie Rosse, Assane Diao.

Guarda caso un classe 2005 come annunciatoci da Lotito a più riprese, protagonista col Betis con 4 gol in 24 presenze e di recente con la Spagna U19 campione d'Europa.

Chi è Assane Diao che piace alla Lazio

Nato difensore, è diventato un esterno sinistro col fiuto del gol come dimostrato nelle prime due gare da professionista. Il Betis sa bene le potenzialità del suo gioiello nato in Senegal, per questo gli ha fatto firmare un contratto sino al 2027 con tanto di clausola da 30 milioni di euro. Per assicurarselo ne servirebbero almeno 15, investimento che renderebbe col passare del tempo visto il grande talento di Diao e che non porterebbe a tagli di lista, come invece succederebbe con Laurienté, obiettivo per cui la Lazio non vuole arrivare a più di 11-12 milioni di offerta.

Gli altri nomi per la Lazio

Cherki piace, ma vale quasi 20, mentre per Vitor Roque bisogna arrivare almeno a 30, ma il Newcastle per lui fa sul serio, perciò alla fine sarebbe più alla portata un altro 2005 come Fernandez-Pardo nonostante ancora acerbo.

Il Messaggero