Formello day 11: preparazione contro l'Avellino e grande novità per le aquile

Il centro sportivo di Formello apre le porte per l'undicesima giornata di ritiro della Lazio, tuttavia, oggi c'è una grande novità, infatti, le aquile svolgeranno soltanto la seduta mattutina mentre nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri, accompagnato da Lotito e Fabiani.

Formello day 11: l'allenamento delle aquile

Dopo aver perso Gustav Isaksen, affetto da mononucleosi, e Boulaye Dia, alle prese con un problema alla caviglia, nella seduta di oggi il tecnico ha dovuto rinunciare anche al difensore centrale Samuel Gigot, fortunatamente c'è anche una buona notizia per il mister, infatti, dopo essere guarito dalla febbre, Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Verso le ore 10:00 inizia l'allenamento e il tecnico prepara la squadra per l'amichevole contro l'Avellino, in programma sabato alle ore 22:30 al campo Benito Stirpe di Frosinone. Per prima cosa la rosa biancoceleste scende in campo e svolge prima una fase di riscaldamento e poi una breve partita a campo ridotto, successivamente il Comandante richiama tutta la ciurma a bordo campo per complimentarsi o rimproverarli. Verso le ore 10:30 i calciatori, sempre divisi in rossi e verdi, cominciano le prove tattiche ed una volta terminate il gruppo si divide: Pellegrini, Romagnoli, Patric e Zaccagni svolgono delle esercitazioni atletiche a bordo campo, mentre i portieri si allenano con lo spara palloni e Provstgaard, Rovella e Gila seguono attentamente l'esercizio. Verso le ore 11:20 si conclude l'unica seduta di allenamento di oggi, i biancocelesti possono andare a riposare.

La divisione in Rossi e Verdi

ROSSI: Provedel, Renzetti; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Basic, Rovella, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

VERDI: Mandas, Furlanetto; Hysaj, Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

