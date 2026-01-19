Le proteste della Curva Nord contro la classe arbitrale

Come già annunciato questo pomeriggio dal Matchday ai microfoni di Radio laziale, il tifo organizzato biancoceleste prosegue la sua contestazione non solo contro la società biancoceleste, ma anche contro la classe arbitrale, protagonista di alcuni scelte poco gradite ai tifosi laziali e che ha fortemente compromesso i risultati della squadra di Sarri.

La Curva Nord ha scelto di dedicare un quarto d'ora alla contestazione: sugli spalti sono stati esposti diversi striscioni con la scritta “Var", cartellini gialli e rossi, insieme a delle immagini con le corna.