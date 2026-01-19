Lazio-Como, lo sfottò dei tifosi biancocelesti al momento dell'assegnazione del rigore
I tifosi laziali ironizzano sulle scelte della classe arbitrali: applausi nel corso dell'assegnazione del rigore a favore del Como
Al momento dell'assegnazione del calcio di rigore a favore del Como, i tifosi biancocelesti hanno scelto di ironizzare ancora una volta contro le decisioni della classe arbitrale, le cui scelte spesso hanno inficiato negativamente sui risultati della squadra guidata da Sarri. Un'ironia dettata dell'estrema rassegnazione in cui vive l'ambiente laziale da inizio stagione.
L'ironia dei tifosi
Nell'esatto istante in cui Fabbri annunciava il penalty a favore degli ospiti, i tifosi laziali hanno urlato tutti in coro: “Rigore! Rigore!”, applaudendo al momento della convalidazione.
Provedel salva la Lazio
Nonostante il momentaneo risultato, ancora fermo sul 2-0 per la squadra di Fabregas, Provedel ha salvato la Lazio, parando il rigore a Nico Paz, che ha sbagliato clamorosamente dagli undici metri.