Nazionale, i calciatori convocati dal Senegal: la scelta su Boulaye Dia

Il Senegal ha diramato la lista dei calciatori convocati per la Nazionale, ecco la scelta sul biancoceleste Boulaye Dia

La sosta per le Nazionali si avvicina nuovamente e i vari tecnici hanno cominciato a valutare i calciatori di cui hanno bisogno e a diramare la lista dei convocati, proprio come ha fatto il ct del Senegal Thiaw, che ha scelto di richiamare anche l'attaccante della Lazio Boulaye Dia per schierarlo durante l'amichevole a casa del Brasile, in programma il 15 novembre alle ore 17:00. A dicembre, invece, sarà il turno della Coppa d'Africa e in quell'occasione il Senegal dovrà affrontare Botswana, Congo e Benin.

Nazionale, i calciatori convocati dal Senegal 

