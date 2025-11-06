Nazionale, i calciatori convocati dal Senegal: la scelta su Boulaye Dia

La sosta per le Nazionali si avvicina nuovamente e i vari tecnici hanno cominciato a valutare i calciatori di cui hanno bisogno e a diramare la lista dei convocati, proprio come ha fatto il ct del Senegal Thiaw, che ha scelto di richiamare anche l'attaccante della Lazio Boulaye Dia per schierarlo durante l'amichevole a casa del Brasile, in programma il 15 novembre alle ore 17:00. A dicembre, invece, sarà il turno della Coppa d'Africa e in quell'occasione il Senegal dovrà affrontare Botswana, Congo e Benin.

Nazionale, i calciatori convocati dal Senegal

