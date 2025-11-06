S.S Lazio-IDI-IRCCS, ancora insieme per sensibilizzare sulla prevenzione

Tra i numerosi impegni a cui è chiamata la Women di mister Grassadonia - che la prossima domenica ospiterà al Mirko Fersini di Formello il Napoli femminile per la quinta giornata di campionato - anche il settore femminile si è dedicato oggi alla sensibilizzazione sulla prevenzione delle patologie cutanee, collaborando con l’IDI, l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata.

All’iniziativa ha partecipato anche il capitano della squadra femminile, Antonietta Castiello, insieme a Cristina Mezzaroma, entrambe presenti all'iniziativa.

Nel pomeriggio di oggi, a Formello, le giocatrici e lo staff tecnico sono state protagoniste di una giornata di visite dermatologiche e videodermatoscopia digitale, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cutanee.

Un’iniziativa che rinnova l’impegno della S.S. Lazio per la tutela della salute di tutti i suoi tesserati e vede l’IDI-IRCCS in prima fila nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.