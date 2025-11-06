S.S Lazio-IDI-IRCCS, ancora insieme per sensibilizzare sulla prevenzione
Prosegue la collaborazione tra S.S Lazio e IDI-IRCCS per promuovere la prevenzione delle patologie cutanee
Tra i numerosi impegni a cui è chiamata la Women di mister Grassadonia - che la prossima domenica ospiterà al Mirko Fersini di Formello il Napoli femminile per la quinta giornata di campionato - anche il settore femminile si è dedicato oggi alla sensibilizzazione sulla prevenzione delle patologie cutanee, collaborando con l’IDI, l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata.
All’iniziativa ha partecipato anche il capitano della squadra femminile, Antonietta Castiello, insieme a Cristina Mezzaroma, entrambe presenti all'iniziativa.
Il comunicato della Lazio
Dopo le due giornate di screening dedicate alla prima squadra maschile, anche la S.S. Lazio Women parteciperà al progetto Lazio Lab in collaborazione con l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI-IRCCS).
Prosegue la nota biancoceleste
Nel pomeriggio di oggi, a Formello, le giocatrici e lo staff tecnico sono state protagoniste di una giornata di visite dermatologiche e videodermatoscopia digitale, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cutanee.
Un’iniziativa che rinnova l’impegno della S.S. Lazio per la tutela della salute di tutti i suoi tesserati e vede l’IDI-IRCCS in prima fila nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.