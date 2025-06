Petrucci (Sky): "L'Inter proverà a prendere Rovella. Per Tchaouna si può andare in porto"

Intervenuto nella trasmissione "Incondizionatamente Lazio" a Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, si è pronunciato sulle ultime di mercato della Lazio. la possibile cessione di Rovella all'Inter e di Tchaouna al Burnley.

L'Inter proverà a prendere Rovella. L'Inter vuole offrire quaranta milioni, ma la società, ad oggi, vuole i cinquanta della clausola, tra un mese non so. Per Tchaouna non c'è ancora l'accordo definitivo, c'è un'offerta da 12/13 milioni, è una trattativa che può andare in porto.