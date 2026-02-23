Lazio-Atalanta, verso l'Olimpico deserto: la risposta degli abbonati
Il dato sui biglietti venduti e la risposta degli abbonati se hanno deciso o meno di esercitare il diritto di prelazione
Continua la protesta dei tifosi laziali in vista della prossima sfida casalinga per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, su 29.918 abbonati circa 28.000 hanno deciso di non esercitare il diritto di prelazione per la sfida contro la Dea. Nonostante ci sia ancora tempo fino a stasera, difficilmente il dato cambierà in modo significativo.
Il dato sui biglietti venduti
Al momento, infatti, sono stati venduti solo 1.700 tagliandi, a conferma della forte contestazione dei tifosi biancocelesti nei confronti della società.
Verso la vendita libera
La vendita libera dei posti rimasti, a prezzi maggiorati, aprirà venerdì 27 febbraio alle ore 10. Solo in quell'occasione si potrà capire se anche i non abbonati seguiranno la stessa linea di protesta.