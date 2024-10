MOVIOLA - Pairetto tra rigore e espulsioni: tutti gli episodi di Como-Lazio

Il primo tempo

Termina la sfida tra Como e Lazio con il risultato di 1-5. A dirigere il match è stato il signor Luca Pairetto della Sezione di Nichelino. Nel primo tempo, il direttore di gara ha lasciato inzialmente correre il gioco, fischiando poco.

Il primo episodio da moviola della partita accade al 24esimo minuto, su calcio d'angolo della Lazio, il difensore del Como Dossena devia il pallone con il braccio. Episodio non visto immediatamente da Pairetto, che in un primo momento no fischia e lascia correre. L'arbitro però viene successivamente chiamato dal VAR all'on field review, a seguito della quale concede giustamente il tiro dagli undici metri ai biancocelesti. Per il resto, dal raddoppio biancoceleste in poi, la gara diventa ancora più fisica e l'arbitro inzia a fischiare di più tirando fuori qualche giallo, due per la Lazio e uno per il Como.

Il secondo tempo

Se la prima frazione di gioco non era stata abbastanza emozionante, il secondo tempo non è stato da meno, con altri episodi da moviola: il primo, l'espulsione giusta per seconda ammonizione per Braunoder del Como. Il secondo, un'altro cartellino rosso, questa volta per Tavares della Lazio, sempre per doppio giallo. Nei secondi 45' l'unico ammonito invece è stato Isaksen.