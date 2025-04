La moviola di Bodø Glimt-Lazio: gestione per Oliver

Una brutta Lazio è chiamata all'impresa nel ritorno all'Olimpico. Due i gol rifilati dalla compagine norvegese alla squadra di Baroni che subisce una brutta battuta d'arresto tra i ghiacci. Ora la Lazio è chiamata a due partite importantissime a partire dal derby di domenica e poi cercare di fare l'impresa tra le mura amiche dello Stadio Olimpico.

Dal punto di vista arbitrale pochi gli episodi per Michael Oliver che non deve districare particolari situazioni.

La moviola di Bodø Glimt-Lazio

Prima frazione di gioco piuttosto tranquilla per Michael Oliver, che estrae nei primi 45' un solo cartellino giallo, seppur troppo generoso, a Zaccagni per una trattenuta a centrocampo. Manca per uniformità di giudizio una sanzione a Blomberg per una fallo in uscita su Guendouzi.

Nel secondo tempo continua una semplice gestione per il fischietto inglese, che sventola altri due cartellini ai danni dei giocatori biancocelesti. Prima ammonito Castellanos al 73' per un pestone su Hauge, al 92' è il turno di Romagnoli per un intervento in tackle in ritardo sull'ex Milan, Peter Hauge.

Il voto a Oliver

Michael Oliver Arbitro - Depositphotos

Voto: 6

Partita semplice per il fischietto inglese che nelle due aree di rigore non è chiamato a prendere decisioni chiave. Sono tre le ammonizioni sventolate tutte ai danni di calciatori biancocelesti.