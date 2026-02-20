Petrucci (Sky): "Due dubbi di formazione contro il Cagliari. Przyborek…"

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Matteo Petrucci, giornalista ed inviato di Sky, che ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale

Gli acciaccati sono diversi e non verranno rischiati, soprattutto Basic. Ieri si è allenato parzialmente con la squadra, continua ad avere questo affaticamento. Non credo che sia un problema grave, ma in questo momento lo sta condizionando e limitando. Vediamo che tipo di allenamento farà per essere eventualmente convocato. Non so se partirà con la squadra, non mi aspetto comunque un ampio minutaggio. Zaccagni invece sta meglio, anche oggi si allena con la squadra e farà minuti contro il Cagliari.

La formazione contro il Cagliari

I dubbi di formazione per il Cagliari sono due. Credo che Sarri darà continuità a Provstgaard. Come compatibilità e assortimento forse la coppia Patric - Romagnoli dà più garanzie, ma come condizione fisica il danese sta meglio. Poi ci sarà Marusic a destra e credo più Pellegrini di Tavares a sinistra. In una probabile darei l’italiano in vantaggio. Mi tengo il dubbio sul regista, non do per scontato che parta Cataldi dall’inizio. Ci sono buone chance per Rovella di giocare titolare. Poi confermo Dele-Bashiru, Taylor e lo stesso tridente d’attacco visto contro l’Atalanta, con Isaksen, Maldini e Noslin.

Cataldi e Rovella insieme?

Dall’inizio è difficile. Su questo Sarri è sempre stato molto chiaro, sia a parole che durante gli allenamenti. Nulla gli vieta di provarlo, ma dall’inizio è difficile, se non in condizioni di estrema emergenza. Credo che si alterneranno, è un’ipotesi che non fa impazzire il tecnico.

Capitolo mercato

Il mercato di gennaio ci ha detto la cosa più importante: mai come in questa stagione, e anche nella prossima, non esistono giocatori incedibili. In questo momento la Lazio non ne ha. Poi c’è chi ha più mercato, chi ha valutazioni più alte, ecc. Di questo ce ne siamo resi conto già a gennaio, i giocatori ceduti sono stati tutti pesanti. Rovella e Zaccagni? La differenza la farà l’offerta che arriva. Ma ripeto, non ci sono incedibili. Chi supera i 20/25 milioni di valutazione? Direi proprio Zaccagni e Rovella. Isaksen? La valutazione della Lazio è sempre stata intorno ai 20. Qualcosa per lui era arrivato, ma non a quelle cifre. Taylor? Ovviamente sì, ma lo metto da parte solo perché è appena arrivato”.

Un nuovo appello di Sarri ai tifosi?

Sarri - Fraioli

Non ho aggiornamenti da questo punto di vista. Ma dico anche che siamo in un momento tale che anche un suo appello non sposterebbe molto. Sarebbe apprezzabile, un bel gesto, un ennesimo atto d’amore da parte del tecnico, ma non credo che possa cambiare una decisione già presa.

Przyborek?