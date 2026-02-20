Lazio Women, Monnecchi: "stiamo lavorando bene. Il Milan..."

Ai microfoni del match program per presentare la sfida tra Lazio Women e Milan ha parlato Margherita Monnecchi, attaccante biancoceleste.

Nell'ultima sfida contro la Juventus avete raccolto un punto importante. Quanta autostima e consapevolezza vi ha dato la prestazione di Biella?

Sicuramente abbiamo affrontato una gara complicata dove siamo state in grado di giocare e soffrire da squadra. Abbiamo ottenuto un punto importante che ci permette di rimanere ancora vicina alle zone alte di classifica per provare raggiungere i nostri obiettivi. É stata una prestazione che ci ha dato molto sotto il profilo della compattezza del gruppo.

Adesso arriva il match con il Milan. Come arriva la squadra a questo appuntamento e quanto vale lo scontro con le rossonere?

É una partita che vale tre punti come tutte le altre. Stiamo lavorando bene provando varie situazioni di gioco. La squadra arriva bene a questo impegno con tanta voglia di fare e di dimostrare le proprie capacità.

Nella gara di andata è arrivata purtroppo una sconfitta con un gol subito dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. State lavorando in maniera particolare anche sull'approccio?

È un aspetto su cui lavoriamo sempre, sappiamo che i primi minuti di ogni sfida sono fondamentali. Certamente l'approccio sarà un qualcosa su cui porremo la massima attenzione senza però andare a ripensare troppo alla gara di andata.

Sei alla Lazio dalla scorsa estate e stai trovando un'ottima continuità. Come sta procedendo questo primo periodo in biancoceleste e in cosa pensi di essere maggiormente cresciuta?

Margherita Monnecchi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Sto imparando tanto sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Sono migliorata soprattutto in fase di copertura perché il mister tiene molto a questo aspetto su cui lavoriamo molto. Mi sono ambientata bene in una squadra di ragazze straordinarie con cui può sentirti te stessa al massimo. Sto bene, stiamo lavorando e crescendo verso la direzione giusta.

A livello tattico, ti senti ancora un esterno del tridente offensivo o sei diventata a tutti gli effetti un quinto di centrocampo?

Per diventare del tutto un quinto di centrocampo devo ancora migliorare, ma certamente è un ruolo che mi sta dando tanto offrendomi lopportunità di imparare e fare qualcosa di diverso rispetto al mio bagaglio personale precedente all'arrivo alla Lazio. E una posizione in cui mi ritrovo e che mi piace interpretare.

Con la Lazio continui a collezionare presenze in Nazionale. Nel corso della prossima settimana sarai impegnata con l'Italia Under 23. Quanto ti rende orgogliosa questa convocazione?