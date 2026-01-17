Lazio-Como, Rovella: "Vogliamo riscattare la partita di andata"

Nicolò Rovella, tornato in campo dopo un lungo periodo di stop, ha rilasciato delle dichiarazioni al Match Program riguardo la gara Lazio-Como, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45.

Che Lazio troverà il Como

Una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati per una serie di motivi, compreso il fatto che fosse la prima qiornata. Giochiamo in casa da tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa.

Il momento più duro degli ultimi mesi

È stato un periodo difficilissimo, quando non puoi fare quello che ami è sempre dura. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia ma rimanere fuori quasi quattro mesi è comunque complicato. Non vedevo l'ora di rimettermi la maglia della Lazio. Come mi sento? Essendo rimasto fuori per diversi mesi, la forma non è al massimo. Ho ripreso a lavorare con la squadra da una settimana, come ha detto anche il mister servira ancora un po' di tempo però credo che in quindici giorni sarò vicino al 100% della condizione.

La nascita di sua figlia Venere

Una notte pazza! Eravamo appena arrivati a Milano e sono dovuto tornare subito a Roma per ripartire la mattina successiva, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale. Sono cose che non si dimenticano: ho provato un'emozione incredibile. Mi impressiona il fatto che siano passati già cinque mesi e che ora ci sia nuovamente il Como.

Se il 2026 può essere il suo anno