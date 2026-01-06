Lazio, nuovo nome per l'attacco: gioca nell'Hellas Verona

Adesso la Lazio ha fretta di fare mercato sopratutto se si tratta del settore d'attacco, dove da Formello è partito Castellanos per raggiungere il West Ham. La squadra di Sarri si trova in emergenza in quel ruolo e quanto prima devo coprire il buco lasciato dall'argentino. E' partito il toto nomi tra suggestioni, sondaggi e interessi concreti senza tralasciare le voci che nascono esclusivamente dalla stampa. L'ultimo profilo che interesserebbe alla Lazio è un giocatore dell'Hellas Verona, a riportarlo è Gianluca Di Marzio dalla trasmissione andata in onda poco fa Calciomercato-L'originale su Sky.

Il sondaggio della Lazio per l'attaccante dell'Hellas Verona

La Lazio ha alzato il telefono contattando l'Hellas Verona e chiedendo informazioni per un attaccante. Parliamo di Giovane, giovane talento brasiliano che sta mostrando importanti qualità a soli 22 anni. Sicuramente non è la prima punta pura che cercano i biancocelesti per sostituire Castellanos però Gianluca Di Marzio assicura che alla Lazio piace e tra i due club vi è stato un contatto. Il giocatore tra l'altro è seguito anche da altre società italiane come Atalanta e Roma. Nelle prossime ore scopriremo quanto davvero piace il calciatore ai biancocelesti.

Le caratteristiche di Giovane

Quest'anno, il classe 2003, ha stupito tanti ed ha attirato le attenzioni di diversi club italiani e non solo. Un calciatore molto veloce, imprevedibile e dalla tecnica importante. Il suo piede mancino è raffinato ed è capace a giocare sia come ala che da seconda punta. Finora con la maglia dell'Hellas Verona ha giocato 17 partite segnando 3 gol e fornendo ben 4 assist ai suoi compagni.