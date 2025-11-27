Emergenza Milan, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà contro la Lazio"

A pochi giorni dal primo impegno tra Lazio e Milan, che si sfideranno a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha presentato quest'oggi in conferenza stampa la sfida, in programma la prossima domenica alle ore 20:45.

Pulisic a rischio contro la Lazio

Nel corso del suo intervento, il tecnico toscano ha anche fatto il punto sugli infortunati, e in vista dell'incontro di Serie A contro i biancocelesti a rischiare di rimanere ai box è proprio Christian Pulisic, che “difficilmente sarà della partita”, ha dichiarato il tecnico.

L'attaccante statunitense, infatti, ieri non ha terminato l'allenamento per un leggero affaticamento, ha scritto oggi il Corriere dello Sport. La situazione dovrà essere monitorata tra oggi e domani in previsione di sabato sera, anche se le dichiarazioni del tecnico già fanno suonare un primo allarme a Milanello.