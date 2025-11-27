Emergenza Milan, Allegri: "Pulisic difficilmente ci sarà contro la Lazio"
Allarme in casa Milan, Pulisic a rischio contro la Lazio: Allegri potrebbe perdere un titolare prezioso in vista della sfida di sabato
A pochi giorni dal primo impegno tra Lazio e Milan, che si sfideranno a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha presentato quest'oggi in conferenza stampa la sfida, in programma la prossima domenica alle ore 20:45.
Pulisic a rischio contro la Lazio
Nel corso del suo intervento, il tecnico toscano ha anche fatto il punto sugli infortunati, e in vista dell'incontro di Serie A contro i biancocelesti a rischiare di rimanere ai box è proprio Christian Pulisic, che “difficilmente sarà della partita”, ha dichiarato il tecnico.
L'attaccante statunitense, infatti, ieri non ha terminato l'allenamento per un leggero affaticamento, ha scritto oggi il Corriere dello Sport. La situazione dovrà essere monitorata tra oggi e domani in previsione di sabato sera, anche se le dichiarazioni del tecnico già fanno suonare un primo allarme a Milanello.