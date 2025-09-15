Lazio-Roma, Il Corriere dello Sport sul derby della Capitale: "Pensaci tu"

Lazio-Roma, il Corriere dello Sport presenta il derby della Capitale

“Pensaci tu”, si legge così sull'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Sia la Lazio che la Roma hanno subito delle dolorose sconfitte nella 3a giornata di Campionato, infatti, la rosa biancoceleste è caduta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, da poco promosso in Serie A, mentre i giallorossi non sono riusciti a sconfiggere il Torino allo stadio Olimpico. Due sconfitte che complicano la situazione anche per il mister Maurizio Sarri, ritornato alla guidato delle aquile, e per Gian Piero Gasperini, ex tecnico della Dea.

Le parole del Corriere dello Sport sul derby della Capitale

Roma e Laio deluse, la sfida di domenica a mezzogiorno assume un valore esagerato. Gasp senza attacco, Sarri rischia poco ma crea pochissimo.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Ianni e Gasperini sul derby