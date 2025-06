Petrucci (Sky): "Non si sta trattando il rinnovo di Gila, mentre per Guendouzi e Romagnoli..."

Le ultime di mercato da Matteo Petrucci di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista si è espresso sulla questione del monte ingaggi, e dei rinnovi, soprattutto quelli di Alessio Romagnoli e Matteo Guendouzi, entrambi in attesa di un colloquio con la società biancoceleste. Tra i temi toccati, Petrucci ha fatto chiarezza anche sull'interesse della Lazio per Aaron Martin, attualmente in forza al Genoa. Un colpo che la società capitolina potrebbe affondare solo in caso di partenza di Tavares.

Petrucci a Radio Laziale

Si vorrebbe abbassare il monte ingaggi. L'anno scorso il monte ingaggi è sceso del 20%, e quest'anno si vorrebbe abbassare ulteriormente così come l'età media per quanto possibile. Per il mercato in entrata dobbiamo avere pazienza, sarà la fase due del mercato dopo i rinnovi e le cessioni. È tornato Sarri con un ingaggio inferiore rispetto al passato e con un bonus importante in caso di qualificazione Champions, potrebbe essere fatta un'offerta simile anche a Romagnoli. Romagnoli si aspetta un adeguamento sia economico che della durata del contratto sulla base di una promessa che gli è stata fatta, l'ha detto pubblicamente.

I rinnovi

La Lazio vorrebbe continuare con Romagnoli, prolungando il contratto ma senza adeguamento, si sta trattando su queste basi. In questo momento non si sta trattando il rinnovo di Gila, mentre per Guendouzi è previsto un incontro per il rinnovo nelle prossime settimane.

L'interesse per Aaron Martin