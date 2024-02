FORMELLO - Lazzari e Patric si riprendono la difesa, Immobile guida l'assalto al Bologna

La sbornia della Champions League è alle spalle, lo stesso spirito è da mettere in campo domani lle 12:30 contro il Bologna con uno Stadio Olimpico che ha superato quota quarantamila spettatori. Maurizio Sarri fa la conta dei giocatori a disposizione, tante le assenze fra squalifiche e infortuni. Romagnoli e Vecino sconteranno il giallo preso a Cagliari, l’uruguaiano è comunque ai box per un fastidio muscolare accusato alla vigilia del Bayern. Nicolò Rovella invece è alle prese con un principio di pubalgia, Elseid Hysaj ha preso un pestone sulla caviglia mentre Mattia Zaccagni prosegue la riabilitazione al piede. Di fatto la formazione lascia poco spazio all’immaginazione con due soli dubbi fra difesa e attacco. Dietro Patric è tornato a disposizione ed è favorito su Casale per affiancare Gila davanti Provedel, corsie laterali affidate a Lazzari e Marusic. Partirà dalla panchina invece Luca Pellegrini che ha smaltito il fastidio ad una vecchia cicatrice. Il centrocampo rimane invariato con Danilo Cataldi in cabina di regia, ai lati del regista romano sono confermati l’mvp di mercoledì Guendouzi e Luis Alberto, nessuna possibilità per Kamada almeno dall’inizio. Davanti il dubbio è fra Immobile e Castellanos, il capitano biancoceleste sta vivendo il miglior momento di forma stagionale ma gli impegni sono tanti e ravvicinati. Nonostante questo, il tecnico toscano è intenzionato a confermarlo al centro del reparto offensivo con Isaksen e Felipe Anderson. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno contro il Torino per il recupero della 21a giornata di Serie A, in diffida c’è Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Casale, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes.

Squalificati: Romagnoli, Vecino

Indisponibili: Hysaj, Rovella, Zaccagni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristensen; Aebischer, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta

A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Lucuma, Lykogiannis, Ilic, Corazza, Moro, El Azzouz, Ndoye, Karlsson, Urbanski, Odgaard.

Squalificati: Freuleur

Indisponibili: Soumaoro

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Assistenti: Luca Mondin – Marco Ricci

IV uomo: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

AVAR: Antonio Di Martino