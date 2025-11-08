Stadio della Roma, Lotito contro Gualtieri: “Sindaco? Ha parlato meno del Flaminio perché romanista”

Nella giornata di ieri si è svolto il quarto rapporto alla città del Campidoglio, evento in cui ha partecipato anche il patron biancoceleste, Claudio Lotito. In occasione dell’evento, il presidente della Lazio ha assistito al lungo discorso pronunciato da parte del Sindaco della Capitale, dove Gualtieri ha annunciato la presentazione del progetto definitivo dello stadio della Roma entro novembre, senza però spendere troppe parole invece per lo Stadio Flaminio.

Gualtieri sul Flaminio

C’è un progetto, mica stiamo parlando di teoria e se il Comune dà la pubblica utilità presenteremo il progetto definitivo. Sulla proprietà stiamo ragionando, io ho proposto due soluzioni: o la vendita come hanno fatto a Milano o la concessione del diritto di superficie per almeno 99 anni. Sull’investimento non ci sono altri soci, la Lazio è economicamente forte per sostenerlo.

Lotito contro Gualtieri: il motivo della polemica

Tuttavia, secondo quanto raccolto da La Repubblica, Lotito non avrebbe gradito citazione marginale del progetto proposto dalla Lazio, mentre invece è stato ampiamente citato il lavoro per lo Stadio della Roma. Al termine del discorso del Sindaco, il presidente biancoceleste avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni.

Le parole di Lotito