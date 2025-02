I dubbi di Baroni verso Venezia: le ultime da Formello

La Lazio ha avuto il grande merito sportivo di risparmiarsi le due partite del playoff di Europa League e guarda comodamente da casa le sue competitor. Questo permette a Baroni di avere un'altra settimana piena a disposizione prima del ritorno del tour de force tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il prossimo obiettivo è chiamato Venezia, con la sfida in programma sabato alle 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello, la squadra di Baroni si è allenata per preparare la sfida ai lagunari.

Gli assenti e l'allenamento

L'infermeria si sta pian piano svuotando anche se l'assenza di Castellanos peserà nei pensieri di Baroni, anche oggi oltre al Taty non si sono visti Hysaj e Vecino mentre si è allenato regolarmente in gruppo Patric. Prima di procedere con le prove tattiche spazio ad esercizi di natura fisica e tecnica.

Le prove tattiche

Baroni penserà senza dubbio alla sfida con il Venezia ma già martedì ci sarà un primo crocevia importante della stagione con la sfida a San Siro contro l'Inter per i quarti di Coppa Italia ed è difficile non lasciarsi influenzare. La cosa certa è che non ci sarà Rovella dopo la squalifica per diffida rimediata contro il Napoli con il numero di ammonizioni che sale a 10 per il Numero 6 biancoceleste. In difesa Lazzari insidia Marusic, mentre Gigot si candida come potenziale sostituto di uno tra Gila e Romagnoli per concedergli un po' di riposo. A centrocampo Dele-Bashiru al momento è favorito su Belahyane per affiancare Guendouzi, mentre Pedro probabilmente verrà gestito in vista dei tanti impegni con Baroni pronto a riproporre Noslin prima punta.