Delio Rossi su Lazio-Bodoe/Glimt: " La Lazio deve rischiare qualcosa"

È in arrivo una grande partita per la rosa biancoceleste, infatti, giovedì 17 aprile alle ore 21:00 si disputerà Lazio-Bodoe/Glimt, partita valida per il girone di ritorno dei quarti finale di UEFA Europa League ed ultima occasione per le aquile di accedere alla semifinale, dove potrebbero incontrare la vincente tra il Tottenham e l'Eintracht Francoforte. In vista dell'importante incontro, soprattutto dato che la Lazio è sotto di due gol, l'ex mister Delio Rossi si è espresso ai microfoni di Radiosei.

Lazio - Depositphotos

Delio Rossi a Radiosei

Riguardo il derby

Mi aspettavo la Roma sulla falsa riga di quella dell’andata, la Lazio è stata anche leggermente più brillante dei giallorossi. Ranieri è passato alla difesa a 4 perché non voleva mettere un centrale sugli esterni.

Su Lazio-Bodoe/Glimt

Giovedì mi aspetto una partita diversa: la Lazio i centrali della Roma li ha fatti giocare, così come ha fatto con quelli del Bodo, e i giocatori giallorossi sono leggermente meglio dal punto di vista qualitativo. Serve fermare i centrali e sottolineare che le migliori occasioni della Lazio sono arrivate da calcio piazzato. Mi aspetto una gara con la Lazio che ferma i centrali perché in palleggio non mi sembrano bravi, all’andata sono stati lasciati liberi di muoversi. La Lazio deve rischiare qualcosa, quella di avvio stagione andava a prendere gli avversari. Questa ha meno energie ma deve partire subito forte.

Sull'approccio

Io ci credo poco a queste cose. Mi aspetto una partita diversa da quella fatta in Norvegia: è chiaro che dopo il 2-0 devi afre almeno un gol nel primo tempo. Io imposterei una gara diversa, con tutti i rischi che questo potrebbe comportare. Io parto da un presupposto: loro arrivano con un bel vantaggio ma le basi per fare bene ci sono: io metterei subito pressione. Se gioco 35′ come ho fatto con l’Inter, poi non ne prendo 6 col Bodo ma la rete la faccio.

Sulla formazione

Io giocherei con Dia e Castellanos davanti; Isaksen e Zaccagni sulla trequarti; in mezzo Rovella e Guendouzi; in difesa Lazzari e Marusic ai lati di Gila e Romagnoli, che magari si gioca il posto con Gigot; in porta potrebbe tornare Provedel.

Su Nuno Tavares