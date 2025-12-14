Bologna-Juventus 0-1, Cabal regala tre punti pesanti alla vecchia signora

E' la sfida che chiude la domenica della 15sima giornata di serie A. Al Renato Dall'Ara va in scena Bologna-Juventus. Match di alta classifica dove entrambe le squadre avevano un solito obiettivo, portare a casa i tre punti per uno slancio importante nella zona alta della classifica.

Alla fine ne esce vincente la squadra di Luciano Spalletti conducendo una partita molto tattica, attenta per poi sfruttare al meglio le poche azioni d'attacco create. L'uomo match è uno dei nomi che meno ti aspetti. La rete della vittoria ( per 0-1 ) viene segnata dal terzino Cabal.

L'andamento del match

Un copione chiaro fin da subito, una squadra sfacciata che gioca spingendo e creando bel calcio ( il Bologna ) ed un'altra invece che punta molto sulla tattica, coprendosi e cercando di disinnescare gli attacchi avversari per poi ripartire in velocità.

Nel primo tempo un ottimo Bologna che mette in serie difficoltà la Juventus. Il portiere bianconero Di Gregorio deve fare gli straordinari con diversi interventi degni di nota e una traversa, presa da Zortea, che fa capire come la fortuna sia dalla parte della vecchia signora. Nella ripresa la Juventus prende campo ma i padroni di casa continuano a creare un buon gioco. Al minuto 64 arriva la svolta del match, Cabal salta da solo in area del Bologna e segna di testa da due passi dopo un cross al bacio di Yildiz. Appena 5 minuti dopo l'episodio che taglia le gambe ai rossoblu, Heggem prende una espulsione per fallo da ultimo uomo. La gara scivola via sullo 0-1 per la squadra di Spalletti.

Le rispettive classifiche

Tanto amaro in bocca per il Bologna di Vincenzo Italiano. Una partita giocata bene e tante occasioni create, sopratutto nel primo tempo, ma zero punti portati a casa. La classifica resta buona: sesto posto e 25 punti messi da parte.

Entusiasmo in casa Juventus, traguardo importante vincere al Dall'Ara. Il che significa anche sorpasso su una diretta pretendente per l'Europa. Adesso i bianconeri sono al quinto posto e con 26 punti totalizzati.