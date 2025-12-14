Messi in India, caos e scene violente da parte dei tifosi

Doveva essere una giornata storica per il calcio indiano e non solo ma così non è stato. L'ospite d'onore Lionel Messi è arrivato in India sperando che il tutto potesse svolgersi in maniera festosa ma così non è stato. Il tutto ha incluso pesanti critiche verso la politica locale. Nella prima tappa a Calcutta. Diverse testimonianze raccontano di un’accoglienza fuori controllo e di cattiva gestione da parte degli organizzatori: l’argentino, appena entrato in campo, sarebbe stato accerchiato da politici locali e ministri, venendo persino strattonato nel tentativo di ottenere una foto, probabilmente a fini di consenso popolare.

Altri dettagli

Secondo altre fonti, alcune agenzie incaricate della vendita dei biglietti avrebbero pubblicizzato l’evento annunciando che Messi avrebbe giocato un match di esibizione, circostanza poi smentita, aprendo così a possibili accuse di truffa.

Il resto del tour indiano di Messi

In molti si sono domandati come proseguirà il tour indiano del campione argentino. Sono previste infatti altre due date ma dopo quanto accaduto è il caso di proseguire o no? Il tour, nonostante tutto, dovrebbe proseguire con altre due date previste tra domani (Mumbai) e dopodomani (Nuova Delhi). La vicenda è sicuramente da seguire dopo quanto accaduto nella prima tappa indiana di Messi.