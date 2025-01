Napoli-Lazio | Goldoni: "È stata la rivincita di tutta la squadra. Abbiamo..."

Contro le partenopee, nella gara di questo pomeriggio delle 18:00, le biancocelesti hanno dimostrato tutto il valore di questa squadra, che tante volte non ha raccolto i risultati sperati anche dopo ottime prestazioni. Quest'oggi la Lazio ha disputato un'ottima gara, aiutata anche dalla sterilità offensiva del Napoli, è scesa in campo con grinta e con la voglia di riscattare i due pesanti ko subiti contro Sassuolo e Juventus. Decisiva in ottica poule salvezza sarà sicuramente la gara di sabato prossimo contro la Fiorentina, ma nel frattempo la squadra di Grassadonia può festeggiare questa importantissima vittoria conquistata.

Al termine di Napoli-Lazio, il centrocampista biancoceleste, Eleonora Goldoni, è intervenuta ai microfoni ufficiali della società per commentare la gara terminata per 4-0 a favore delle aquilotte.

Quanto vale questo goal per te?

Credo che sia stata la rivincita di tutta la squadra, è stata una vittoria fondamentale. La squadra si è fatta trovare pronta, abbiamo risposto bene.

Oggi hai ritrovato la titolarità